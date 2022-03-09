Arap Birliği Zirvesi Cezayir'de 1 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, Cezayir'in ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da düzenlenmesini onayladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan dışişleri bakanlarının kararıyla bir sonraki Arap Birliği Zirvesi'nin tarihinin netleştiği aktarıldı.

Açıklamada, Cezayir'de düzenlenmesi daha önce kararlaştırılan zirvenin Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un önerisiyle 1-2 Kasım'da yapılmasının onaylandığı belirtildi.

Bakanlık, bu tarihin Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı başlattığı Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68. yıl dönümü olmasından dolayı sembolik önem taşıdığını vurguladı.

Arap Birliği Zirvesi, Kovid-19 sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamamıştı.