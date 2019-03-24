Son Dakika Haberleri: Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye'nin Üyeliği Görüşülmeyecek

Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye'nin Üyeliği Görüşülmeyecek

15 dakika önce

Arap Birliğinden, bu ay sonunda Tunus'ta düzenlenmesi planlanan zirvede, Suriye'nin üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi konusunun gündeme getirilmeyeceği açıklandı.

Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye'nin Üyeliği Görüşülmeyecek, System.String[]
Arap Birliğinden, bu ay sonunda Tunus'ta düzenlenmesi planlanan zirvede, Suriye'nin üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi konusunun gündeme getirilmeyeceği açıklandı.

Arap Birliği Sözcüsü Mahmud Afifi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin tekrar aktifleştirilmesi, zirve öncesi düzenlenen hazırlık toplantılarında gündeme gelmedi." dedi.

Suriye'nin üyeliğinin iadesi konusunun gündemde olmadığını ve herhangi bir tarafın da bu konuyu resmi şekilde önermediğini vurgulayan Afifi, ancak Suriye krizinin Tunus'taki zirvenin gündeminde yer aldığının altını çizdi.

Arap Birliği, Esed rejiminin halk ayaklanmalarını bastırmak için askeri güç kullanmasının ardından Suriye'nin üyeliğini Kasım 2011'de askıya almıştı. Aralık 2018'de Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyaretinin ardından Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği yeniden gündeme gelmiş ve bu konuda Esed rejimine bazı ülkelerin yeşil ışık yaktığı gözlenmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, geçen hafta Umman'ın başkenti Maskat'ta yaptığı açıklamada, "Mısır'ın Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar dönmesi konusunda herhangi bir ön şartının bulunmadığını." ifade etmişti.

Arap Birliği 30'uncu zirvesinin, 31 Mart'ta Tunus'ta düzenlenmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Mısır, Tunus, Arap Birliği, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Mitinginde Konuştu Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı'na Zehir Zemberek Sözler: Bu Beyanat Alçaklıktır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Birliği Zirvesi'nde Suriye'nin Üyeliği Görüşülmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]