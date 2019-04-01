Son Dakika Haberleri: Arap Birliği Zirvesi'nden Orta Doğu'daki Çatışmalara Siyasi Çözüm Çağrısı

Arap Birliği Zirvesi'nden Orta Doğu'daki Çatışmalara Siyasi Çözüm Çağrısı

36 dakika önce

Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde, başta Filistin-İsrail çatışması olmak üzere bölgedeki sorunlara kapsamlı siyasi çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

Arap Birliği Zirvesi'nden Orta Doğu'daki Çatışmalara Siyasi Çözüm Çağrısı, System.String[]
Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde, başta Filistin- İsrail çatışması olmak üzere bölgedeki sorunlara kapsamlı siyasi çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

Zirvenin kapanış bildirgesinde, " Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesinin, Filistin meselesi ile Arap-İsrail çatışmasının kapsamlı ve adil bir şekilde çözülmesine bağlı olduğu" vurgusu yapıldı.

Filistin bütçesine mali destek sağlama yükümlülüğünün yinelendiği bildirgede, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) desteğini sürdürme çağrısında bulunuldu.

Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması, İsrail'in saldırılarının ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin durdurulması istenen bildirgede, Yahudi Ulus Devlet Yasası da kınandı.

Libya krizine de yer verilen bildirgede, askeri çözümün kabul edilmediği ifade edilerek, siyasi çözümün en hızlı şekilde sağlanması gerektiği belirtildi.

Bildirgede, Golan Tepeleri'nin işgal altındaki Suriye toprağı olduğuna dikkat çekilerek, İsrail'in bu topraklar üzerinde emrivaki siyasetini dayatmasının kabul edilmediği, Golan Tepeleri'nin hukuki ve demografik statüsünün değiştirilmesini hedefleyen kararların yasa dışı olduğu vurgulandı.

Yemen krizine de değinilen bildirgede, Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Stockholm'de varılan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, İsrail, Arap Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Son Dakika! Bahçeli'den İlk Açıklama Geldi: Cumhur İttifakı Hedefine Ulaşmıştır Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Seçimi Ekrem İmamoğlu Kazandı Meral Akşener'den İlk Açıklama: Bu Seçimin Kazanını Millet İttifakı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 00:58:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Birliği Zirvesi'nden Orta Doğu'daki Çatışmalara Siyasi Çözüm Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]