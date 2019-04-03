Son Dakika Haberleri: Arap Birliğinden İsrail'e "Kudüs" Uyarısı

Arap Birliğinden İsrail'e "Kudüs" Uyarısı

12 dakika önce

Arap Birliği, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirme girişimleri nedeniyle İsrail yönetimini uyardı.

Arap Birliğinden İsrail'e
Arap Birliği, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirme girişimleri nedeniyle İsrail yönetimini uyardı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ürdünlü Heyfe Ebu Gazele, "Arap Kültürü Günü" dolayısıyla Kahire'de düzenlenen törende, Kudüs'teki Filistinlilerin nüfus içindeki oranının yüzde 36 olduğunu, ancak İsrail yönetiminin bu oranı yüzde 12'ye indirmeye çalıştığını söyledi.

Kudüs'ün demografik yapısını değiştirme girişimleri konusunda İsrail yönetimini uyaran Ebu Gazele, Kudüslü Müslüman ve Hristiyanların etnik kimliklerinin değiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Ebu Gazele, İsrail yönetiminin ayrıca Kudüs'te kültürel mirası yok etmeye çalıştığını, tarihi sokakların adlarını değiştirdiğini ve bazı Filistinlilerin mal varlıklarına dahi el koyduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail'in 1967'den sonraki süreçte Mescid-i Aksa'nın batısında ve Burak Duvarı alanındaki kazıları sürdürme konusunda ısrarcı davrandığını kaydetti.

Arap Birliğinin Mısır'ın başkenti Kahire'deki daimi yerleşkesinde yapılan toplantıya Filistin ve diğer ülkelerden yetkililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: AA

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