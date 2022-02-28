Arap Birliğinden Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çabalarına tam destek - Son Dakika
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Arap Birliğinden Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çabalarına tam destek

28.02.2022 18:48
Arap Birliğinden Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çabalarına tam destek

Mısır'ın talebi üzerine temsilciler düzeyinde Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'da ikamet eden Arapların tahliyesini görüştü.

Mısır'ın talebi üzerine temsilciler düzeyinde Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birliği, Rusya- Ukrayna savaşı ve Ukrayna'da ikamet eden Arapların tahliyesini görüştü.

Arap Birliğinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya-Ukrayna krizinin diyalog yoluyla çözülmesine ve bölgedeki Arap vatandaşlarının korunmasına yönelik tüm çabaların destekleneceği" bildirildi.

Ukrayna'daki gelişmelerin endişeyle takip edildiği ve bu ülkedeki insani durumun kötüleştiği belirtilen açıklamada, üye ülkelerle "krizin çözülmesi ve bölgedeki Arap vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması" konularının masaya yatırıldığı aktarıldı.

Uluslararası hukukun ilkelerine ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine saygı gösterilmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada, Arap Birliğinin "gerginliğin azaltılması, istikrarın yeniden sağlanması ve hayatın normal akışının yeniden başlamasına yönelik tüm girişimleri destekleyeceği" ifade edildi.

Ukrayna'da bulunan Arap vatandaşları ile diplomatların güvenliğinin sağlanması ve ülkeyi terk etmek isteyenlere gerekli kolaylıkların temin edilmesi için, Arap ülkeleri arasında mevcut iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Arap Birliği olağanüstü toplantısında ayrıca "Rusya-Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunmasına katkı sağlaması için bakanlar düzeyinde heyet oluşturulmasına" ilişkin taslağın da tartışıldığı kaydedildi.

Mısır, Ukrayna'daki gelişmeler üzerine dün Arap Birliğini temsilciler düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.

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Arap Birliği, Ukrayna, Rusya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Birliğinden Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çabalarına tam destek - Son Dakika


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