Son Dakika Haberleri: Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı

2 saat önce

Arap Birliği, Birleşmiş Milletlere (BM) sığınmacıların eğitim hakkının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden

Arap Birliği, Birleşmiş Milletlere (BM) sığınmacıların eğitim hakkının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği ve Japonya arasında BM himayesinde "Arap bölgesinde eğitim ve sürdürülebilir insani gelişme" konularında yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıda konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, çatışma bölgelerindekiler dahil bütün sığınmacıların eğitim hakkının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

Hiçbir sığınmacı arasında ayrım yapılmadan eğitim imkanlarının eşit bir şekilde sunulmasının gereğine işaret eden Gayt, "Sığınmacıların yaşam koşulları ve ihtiyaçlarına uygun sürdürülebilir temel eğitim ve üniversite eğitimini içeren bir mekanizma oluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen, Suriye ve Libya gibi iç savaşın devam ettiği ülkelerde ülke içi ve dışına göç eden ailelerin çocuklarının eğitim sorunlarına çözüm için BM ve Arap Birliği iş birliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Kahire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum
İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:17:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]