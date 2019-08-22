Son Dakika Haberleri: Arap Birliğinden "Sudan'a destek" mesajı
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Arap Birliğinden "Sudan'a destek" mesajı

45 dakika önce

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yeni yönetimin göreve başladığı Sudan'a ve halkına desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

Arap Birliğinden

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yeni yönetimin göreve başladığı Sudan'a ve halkına desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

Arap Birliği, Sudan'da geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamadok'un göreve başlaması münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda Ahmed Ebu Gayt'ın, "Arap Birliği, ekonomik ve siyasi istikrara kavuşması konusunda Sudan halkı ve devletine desteğini sürdürmeye devam edecek." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Abdullah Hamadok'a başarı dileklerini sunan Genel Sekreter Ebu Gayt, Sudan'ın mevcut kritik süreci bir an önce aşarak, demokratik geçiş sürecini tamamlaması temennisinde bulundu.

Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyince atanan geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamadok, dün yemin ederek göreve başlamıştı.

Ülkede, Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin 1 Eylül'de ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, Başbakan ve Bakanlar Kurulunun belirlenmesinin ardından 3 ay içinde parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

- Ne olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Arap Birliği, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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