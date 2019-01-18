Son Dakika Haberleri: Arap Birliğinden "Suriye Üyeliği" Açıklaması

Arap Birliğinden "Suriye Üyeliği" Açıklaması

39 dakika önce

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin aktif hale getirilmesinin ancak üye ülkelerin onayıyla mümkün olduğunu söyledi.

Arap Birliğinden
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin aktif hale getirilmesinin ancak üye ülkelerin onayıyla mümkün olduğunu söyledi.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi çalışmaları kapsamında Lübnan'da bulunan Zeki, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye rejiminin Arap Birliği etkinliklerindeki tüm çalışmalarının dondurulması yönünde 2011 yılında bir karar alındığını hatırlattı.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliğini dondurma kararının, üye ülkelerin onayıyla alındığını ve tekrar aktif hale getirilmesinin de aynı şekilde mümkün olduğunu dile getiren Zeki, Suriye üyeliğinin aktifleştirilmesi yönünde bir hedefe ulaşılması için çalışma, diyalog ve istişarelere ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Lübnan'ın ev sahipliğinde pazar günü düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde 27'den fazla maddeyi kapsayacak konuların ele alınacağını aktaran Zeki, masaya yatırılacak konuların Arap ülkelerindeki kalkınma çalışmalarıyla ilgili olacağını belirtti.

Zeki, zirvede konuşulacak en önemli maddelerin başında da Arap gıda güvenliğinin geldiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Lübnan, Sekreter, Arap Birliği, Suriye, Güncel
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