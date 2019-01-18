Son Dakika Haberleri: Arap Birliğinden 'Suriye üyeliği' açıklaması

Arap Birliğinden 'Suriye üyeliği' açıklaması

30 dakika önce

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye'nin Birliğe üyeliğinin aktif hale getirilmesi için üye ülkelerin onayına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Arap Birliğinden 'Suriye üyeliği' açıklaması, System.String[]
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye'nin Birliğe üyeliğinin aktif hale getirilmesi için üye ülkelerin onayına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:20 

Sekreter, Arap Birliği, Suriye, Ekonomi
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