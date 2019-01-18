Arap Birliğinden 'Suriye üyeliği' açıklaması
30 dakika önce
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye'nin Birliğe üyeliğinin aktif hale getirilmesi için üye ülkelerin onayına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Arap Birliği
Genel Sekreter
Yardımcısı Hüsam Zeki, Suriye
'nin Birliğe üyeliğinin aktif hale getirilmesi için üye ülkelerin onayına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:20
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