Son Dakika Haberleri: Arap Birliğinden Uluslararası Topluma "Netanyahu'ya Tepki Verin" Çağrısı

Arap Birliğinden Uluslararası Topluma "Netanyahu'ya Tepki Verin" Çağrısı

43 dakika önce

Arap Birliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'nın bazı bölümlerini İsrail topraklarına katma vaadine" uluslararası tepki çağrısı yaptı.

Arap Birliğinden Uluslararası Topluma
Arap Birliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'nın bazı bölümlerini İsrail topraklarına katma vaadine" uluslararası tepki çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, Netanyahu'nun söz konusu vaadi için "kınama ve endişe" gibi rutin açıklamaların ötesinde gücünü uluslararası yasalardan alan sert bir tepki talebinde bulundu.

Ebu Ali, "Uluslararası toplum bu söz konusu tehlikeli vaatle ilgili tutumunu ivedilikle kamuoyuna açıklamak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

Ülkede yarın yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." demişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:42 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Arap Birliği, Güncel
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