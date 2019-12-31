Arap Birliğinin düşük seviyeli Libya toplantısında "siyasi çözüm" vurgusu - Son Dakika
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Arap Birliğinin düşük seviyeli Libya toplantısında "siyasi çözüm" vurgusu

6 saat önce

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine bugün daimi temsilciler seviyesinde gerçekleştirilen Arap Birliği olağanüstü toplantısında, Libya'daki krize siyasi çözüm bulunması kararı öne çıktı.

Arap Birliğinin düşük seviyeli Libya toplantısında

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine bugün daimi temsilciler seviyesinde gerçekleştirilen Arap Birliği olağanüstü toplantısında, Libya'daki krize siyasi çözüm bulunması kararı öne çıktı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" gibi kararların alındığı belirtildi.

Libya'daki krizin çözümü için uluslararası girişimlere destek verilmesinin önemine işaret edilen toplantıda alınan diğer kararların ise komşu ülkelerin Libya'daki çözüme ortak olması, askeri çatışmaların durdurulması ve terörist unsurlarla mücadele edilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Arap Birliğinin, Dışişleri Bakanları seviyesinde toplantı yapmayacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanları seviyesinde toplanılmaması ise bugünkü toplantının önemsiz olduğu şeklinde yorumlandı.

Arap Birliği, kritik konularda genellikle önce daimi temsilciler seviyesinde bir gün sonra ise Dışişleri Bakanları seviyesinde toplanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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