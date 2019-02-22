Son Dakika Haberleri: Arap Denizi'nde Akaryakıt İkmali

Arap Denizi'nde Akaryakıt İkmali

2 saat önce

Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Arap Denizi'nde Akaryakıt İkmali, System.String[]
Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında, TCG Gökçeada Fırkateyni ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USNS KANAWHA isimli akaryakıt gemisi arasındaki akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Akaryakıt ikmalinin Arap Denizi'nde 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildiği belirtildi.

TCG Gökçeada Fırkateyni, Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatı kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:37 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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