Arap Denizi'nde Akaryakıt İkmali
2 saat önce
Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında, TCG Gökçeada
Fırkateyni ile ABD
Deniz Kuvvetlerine ait USNS KANAWHA isimli akaryakıt gemisi arasındaki akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Akaryakıt ikmalinin Arap Denizi'nde 20 Şubat Çarşamba
günü gerçekleştirildiği belirtildi.
TCG Gökçeada Fırkateyni, Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatı kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:37 Kaynak: AA
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