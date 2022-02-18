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Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin "en güzeli" olmak için yarışıyor - Son Dakika

Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin "en güzeli" olmak için yarışıyor

18.02.2022 11:29
Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin "en güzeli" olmak için yarışıyor

Katar, başkent Doha'da düzenlenen "Katar Deve Festivali"yle, en güzel deveyi seçerken, geleneği yaşatma ve turizmi canlandırma gibi bir dizi hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Katar, başkent Doha'da düzenlenen "Katar Deve Festivali"yle, en güzel deveyi seçerken, geleneği yaşatma ve turizmi canlandırma gibi bir dizi hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Körfez ülkelerinden güçlü rakiplerin katıldığı ve 28 Ocak'ta başlayan festival, 8 Mart'a kadar sürecek.

Başkent Doha'ya 25 kilometre mesafedeki Şahaniyye bölgesinde düzenlenen yarışlarda develeri dereceye girenlere toplamda 47 milyon riyal (yaklaşık 13 milyon dolar) ödül dağıtılacak.

Festivalin devam edeceği 40 gün boyunca, 54'ü yerel, 60'ı uluslararası olmak üzere 114 ayrı yarışta, Katar'ın yanı sıra Körfez ülkelerinden "Asayil" (yabani deve) "Mecahim" (siyah ve büyük deve) ve "Meğatir" (beyaz deve) cinsi develer boy gösterecek.

Hedef: Geleneği yaşatmak, turizmi canlandırmak

Deve Festivali'yle, kültürel mirasın ve deve cinslerinin korunmasının yanı sıra deve sahiplerini bir araya getiren bir platform oluşturma ve yeni nesillere geleneği yaşatma bilincinin aşılanması hedefleniyor.

Yaşadıkları coğrafya bakımından Arapların tarih boyunca en büyük yardımcıları olan develer, günümüzde bu özelliklerinin yanı sıra kültür turizminin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına da hizmet ediyor.

Festivalin Basın Komitesi Başkanı Muhammed bin Selan el-Merri AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki festivallerden farklı olarak bu yıl 3 farklı cins devenin aynı zaman ve mekanda yarıştığını ve bu haliyle festivalin bölgedeki diğer festivallerden ayrıcalıklı hale geldiğini söyledi.

Merri, Katarlı deve sahiplerinin deneyim kazanması için yarışmaların yerli ve yabancı olmak üzere iki ayrı grupta düzenleneceğini dile getirdi.

Ödül bol, katılım yüksek

Kovid-19 nedeniyle bir yıldan uzun süredir ara verilen festivale bu yılki katılım düzeyinin diğer yıllara kıyasla yüksek olduğunu kaydeden Merri, bunda verilen ödüllerin yüksek olmasının payının da bulunduğuna işaret etti.

Merri, ev sahibi Katar'ın yanı sıra festivale Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'dan katılım olduğunu aktardı.

Festivalde ender Arap develerinin bulunduğunu kaydeden Merri, rekabetin her geçen gün katlanarak arttığını, Asayil cinsi develerin yarışacağı ilerleyen günlerde bu rekabetin zirveye çıkacağını belirtti.

Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin en güzeli olmak için yarışıyor
Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin en güzeli olmak için yarışıyor
Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin en güzeli olmak için yarışıyor
Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin en güzeli olmak için yarışıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin 'en güzeli' olmak için yarışıyor - Son Dakika


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