Son Dakika Haberleri: Arap Dışişleri Bakanları: "Trump'ın Golan Tepeleri Hakkındaki Kararı Geçersiz"

Arap Dışişleri Bakanları: "Trump'ın Golan Tepeleri Hakkındaki Kararı Geçersiz"

1 saat önce

Arap Birliği Sözcüsü Mahmud el-Hümeyri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini tanıma kararının geçersiz olduğunu söyledi.

Arap Dışişleri Bakanları:
Arap Birliği Sözcüsü Mahmud el-Hümeyri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini tanıma kararının geçersiz olduğunu söyledi.

Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları açılış toplantısında, ABD'nin Golan Tepeleri kararına karşı verilen net mesajlar dikkat çekti.

Arap Birliği Sözcüsü Mahmud el-Hümeyri, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini tanımasının Birleşmiş Milletler (BM) kararına karşı olduğunu belirterek işgali tanıma kararının geçersiz olduğunu vurguladı. Arap ülkelerinin ABD'nin kararı karşısında harekete geçeceklerini ve tüm üyelerin hemfikir olduğunun altını çizen El-Hümeyri, BM'nin Suriye'ye yönelik çabalarını desteklediğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca Filistin meselesi ve uluslararası kararlar temelinde barış seçeneği, Arap barış girişimi ve iki devletli çözüm üzerinde durulduğu açıklandı. El-Hümeyri, yapılan görüşmelerde alınan kararlara net bir taslak metin oluşturulacağını duyurdu. - TUNUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Politika
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