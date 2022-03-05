Arap dünyası bölge vatandaşlarının Ukrayna sınırında yaşadığı ayrımcılığa tepkili - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırının ardından yaşanan gelişmeler, Batılı ülkelerin Araplara karşı izlediği ayrımcı tutumu da gözler önüne serdi.

Ukrayna'da yaşayan ve savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Orta Doğu halkları, sınırı geçmeye çalıştıkları sırada ırkçı ve çifte standart içeren söylem ve tutumlarla karşı karşıya kaldı.

Bölge insanına karşı takınılan tutuma tepki gösteren Arap dünyasının önde gelen isimleri, savaşın bile önüne geçemediği bu ayrımcılığa dikkati çekti.

Arap karikatüristler, ayrımcılığı çizgileriyle anlattı

Arabi 21 internet sitesi ve Filistin gazetesinde karikatürler çizen Ala el-Lokta, Facebook hesabından paylaştığı çalışmasında durumu özetleyen bir tablo ortaya koydu.

Lokta, ışıkları yanan bir köprü üzerinden bavullarıyla başka bir ülkeye geçmeye çalışan iyi giyimli bir aile ile köprü altındaki suda botları batan ve can çekişen insanları çizdiği karikatüründe Ukrayna sınırındaki çifte standarda işaret etti.

Karikatürist Omer Summad da sosyal medyada paylaştığı görselde ırkçı ayrımcılığı anlattığı çizgilere ver verdi. Ukraynalılar için "VIP" tabelasının bulunduğu, açık ve düzgün bir yolun resmedildiği karikatürde, Orta Doğu'dan sığınmacılar ise Avrupa Birliği (AB) yetkilisinin önünde DNA testinden geçirilmek için saç örneği vermeyi bekliyor.

Ürdünlü ünlü karikatürist İmad Haccac, Twitter hesabından "Avrupa ve Ukrayna'dan kaçan sığınmacılar" başlığıyla ve "Irkçı AB" etiketiyle karikatürünü paylaştı.

Karikatürde AB sınır kapısı şeklinde çizilen yerde "Hoş karşılanan mülteciler" yazılı beyaz kapı açık bırakılırken, "Hoş karşılanmayan mülteciler" yazılı farklı renk tonlarına sahip kapı ise kapalı tutuluyor.

Filistinli karikatür sanatçısı Mahmud Abbas da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı mültecilerle Arap mülteciler arasında ayrım yapılmasını eleştirdi. Karikatüründe sarışın çocuklu bir kadının, üstünde yeşil ışık yanan kapıdan geçerek evden çıktığı gösterilirken, Orta Doğulu anne çocuklarıyla üstünde siyah ışık yanan, etrafı tel örgülerle çevrili, kapalı siyah bir kapının önünde bekliyor.

Ukrayna'daki Araplar ve Afrikalılara sınırda ayrımcılık uygulandı

Ukrayna'daki Araplar ve Afrikalıların çevre ülkelere geçişlerde ayrımcılığa tabi tutulduğunu gösteren görüntüler insan hakları örgütlerinin de tepkisini çekti.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin ve Avrupa ülkelerinin mültecilere yönelik insani muamelesinin ırk, din ve millet ayrımı yapmadan, çifte standarttan uzak şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililerin açıklamaları ve Avrupa medyasındaki haberlere işaret eden Abdu, "Yaşananlar Avrupalı ??olmayan etnik kökenleri dışlayan ve ayrımcılık yapan ırkçı bir Avrupa politikasını belirginleştirdi." ifadelerini kullandı.

Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından Üniversite Mezunları Derneği, yaptığı basın açıklamasında, "birçok öğrencinin ırk ayrımcılığına maruz kaldığını ve sınırlara giden ulaşım araçlarına binişlerinin engellendiğini" doğruladı.

Arap dünyası "ayrımcılığa" ve "iki yüzlülüğe" tepkili

Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike, FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımın, Filistin topraklarını işgal eden, yıllardır çocukları ve kadınları öldüren İsrail'in ekiplerine karşı da uygulanması gerektiğini ifade etti.

Ebu Terike, ortaya çıkan durumu "çifte standart ve iki yüzlülük" olarak değerlendirdi.

Suriyeli aktivistler Verd Furati ve Omer Medine de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, Rusya'nın 2018'de Suriyeli sivilleri hedef alırken, aynı sırada Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak benzer çağrıların o zamanlar yapılmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin Rusya'nın müdahalesine karşı şikayette bulunmasından iki gün sonra, Uluslararası Adalet Divanı 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı ilk duruşmaların 7 ve 8 Mart'ta yapılacağını duyurmuştu.

Suriyeli muhalif yazar Ahmet Muvaffak Zeydan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Uluslararası Adalet Divanının Putin'in işgalinden sadece 5 gün sonra soruşturma açması iyi bir şey ama Suriye halkına yıllardır yapılan katliama ne demeli?" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de bulunan Arap akademisyen Ramazan Cebbarni de Twitter paylaşımında durumu "sınırı aşan iki yüzlülük" olarak nitelendirdi. Cebbarni, İsrail'in Filistin'deki suçlarına itiraz edilmediğini ve aynı tepkinin verilmediğini kaydetti.

Yemenli siyasetçi Şevki el-Kadı da Suriye, Yemen, Libya ve Irak'ta yıllardır savaşlar ve trajediler yaşanırken sessiz kalan uluslararası yargı organlarının kısa süre içinde Rusya'ya karşı harekete geçtiğini belirterek duruma tepki gösterdi.