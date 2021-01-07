Arap dünyasındaki aktivist, gazeteci ve siyasiler, Kongre binası baskını nedeniyle Trump'ı eleştirdi - Son Dakika

Arap dünyasındaki aktivist, gazeteci ve siyasiler, Kongre binası baskını nedeniyle Trump'ı eleştirdi

07.01.2021 15:47
Arap dünyasındaki aktivist, gazeteci ve siyasiler, Kongre binası baskını nedeniyle Trump'ı eleştirdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının benzeri görülmemiş şekilde Kongre binasını basması üzerine Arap ülkelerinden aktivistler, siyasiler ve gazetecilerden Donald Trump'a eleştiriler geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının benzeri görülmemiş şekilde Kongre binasını basması üzerine Arap ülkelerinden aktivistler, siyasiler ve gazetecilerden Donald Trump'a eleştiriler geldi.

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) eski Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tanık olduğumuz şey, seçimleri kaybeden, uzlaşmayı reddeden ve şiddeti körükleyen bir başkanın takipçileri tarafından Amerikan demokrasisinin baltalandığı gerçeküstü bir sahnedir." ifadelerini kullandı.

Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump, ABD demokrasisini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösterdi. Ülkeyi kaosa sürüklemek için çok şey yaptı." ifadelerine yer verdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Washington'da yaşananları "üzücü" olarak niteledi.

Arap Araştırma Merkezi Müdürü Azmi Beşara ise Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından sonra yargılanabileceğini savundu.

Libyalı siyasi analist Ali Ebu Zeyd de konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'de yaşanan problemlerin sebebi, Trump'ın kullandığı ırkçı ve popülist dildir." dedi.

Bir diğer siyasi analist Salah el-Bekuş ise "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylar, demokratik sistemin dayanıklılığının eşi görülmemiş bir testidir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yanlıları Kongre binasını basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra dün yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap dünyasındaki aktivist, gazeteci ve siyasiler, Kongre binası baskını nedeniyle Trump'ı eleştirdi - Son Dakika


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