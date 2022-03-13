Arap dünyasından Erbil'e yönelik füze saldırılarına kınama - Son Dakika
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Arap dünyasından Erbil'e yönelik füze saldırılarına kınama

13.03.2022 16:31
Arap dünyasından Erbil'e yönelik füze saldırılarına kınama

Ürdün, Mısır, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Parlamentosu Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

Ürdün, Mısır, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Parlamentosu Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Irak'ın egemenliğini ihlal eden Erbil'e yönelik füze saldırısını kınıyoruz. Irak'ın güvenliği ve istikrarı bölge güvenliğinin temel direğidir." ifadelerini kullandı.

Safedi açıklamasında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştüğünü ve "Irak'ın güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü tehlike karşısında Irak'la mutlak dayanışma içinde olduklarını" teyit ettiklerini belirtti.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Erbil kentine düzenlenen saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, "Mısır bu alçakça eylemleri kınıyor ve kardeş Irak'a tam desteğini teyit ediyor. Mısır, Irak'ın istikrar ve güvenliğini korumak için aldığı önlemleri destekliyor." ifadelerine yer verildi.

KİK

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da KİK'in internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırısını kınayarak KİK'in Irak ile dayanışma içinde olduğunu aktardı.

Hacraf, KİK'in terörle mücadelede ve topraklarında güvenlik ve istikrarı sağlamasında Irak ile iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada ise Irak'ın Erbil kentine 12 balistik füzeyle düzenlenen korkakça saldırının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Irak'taki tüm taraflara söz konusu saldırı karşısında ulusal bir duruş sergilemeleri ve birleşmeleri çağrısında bulunuldu.

Erbil'e düzenlenen füzeli saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.

YORUMLAR
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Erbil, Mısır, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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