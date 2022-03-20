Arap dünyasından Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına kınama - Son Dakika

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve birçok Arap ülkesi, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörist Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki birkaç bölgede yer alan sivil ve ekonomik tesislere balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Husilerin söz konusu saldırılarıyla barış çabalarını baltaladığını belirten Ebu Gayt, Husilerin ülke sınırlarını aşan düşmanca eylemlerinin, uluslararası toplumun kayıtsızlığı gölgesinde bölgesel istikrarı sarsmasından endişe duyduklarını vurguladı.

Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın terör eylemlerine karşı atacağı adımlara destek vereceklerini kaydetti.

İİT

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim de yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesisler ve altyapıya yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının topraklarını ve vatandaşlarını korumak üzere atacağı adımlara destek vurgusu yapıldı.

KİK

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da Yemen'deki Husi milislerin Suudi Arabistan'da vatandaşları ve sivil kurumları İHA ve balistik füzelerle sistematik olarak hedef almasını şiddetle kınadı.

Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıları "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımlayan Hacraf, KİK'e üye ülkelerin Suudi Arabistan'la dayanışma halinde olduğunu vurguladı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla Husi milislerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef alan Husi saldırıları, bölgenin güven ve istikrarına yönelik açıkça bir tehdit olarak nitelendirildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da Husilerin İHA ve balistik füzelerle Suudi Arabistan topraklarına düzenlediği saldırıları kınadı.

Husilerin söz konusu saldırılarının "uluslararası tüm yasaların reddettiği tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirildiği açıklamada, Husi eylemlerinin sivillerin hayatlarını tehdit eden "insanlığa karşı bir saldırı" olduğu belirtildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörist Husilerin saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırılarla küresel enerji tedarikinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "bu tür terör eylemlerine karşı caydırıcı adımları hızlıca atmak" üzere uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan kınama açıklamasında da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları "haince terör eylemleri" olarak nitelendirildi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinde hasara yol açan saldırılar kınandı.

Açıklamada, Yemen'de çatışan taraflar arasında diyalog çağrısı yapıldı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "terörist Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik bölgelere yönelik sistematik saldırıları" şiddetle kınandı.

Husilerin saldırılarla, Yemen'de barış için çabalayan uluslararası topluma meydan okuduğuna işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan güvenliğinin yanı sıra küresel ekonomik istikrarı hedef alan bu tür saldırıların önüne geçmek için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki bugün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılar sonucu bazı araç, konut ve tesislerde hasar meydana geldiğini ifade eden Maliki, ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilileri ise İran destekli Husilerin dün gece Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, bu sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'ne yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Bakanlık yetkilileri, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceğini ifade etmişti.