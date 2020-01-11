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Arap dünyasının en uzun süre iktidarda kalan lideri Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti
6 saat önce
Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti.
Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:33
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