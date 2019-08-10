Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur: Ölüm tehditleri alıyorum
54 dakika önce
Tunus'ta halk 15 Eylül'de başkanlık seçimi için sandığa gidicek. 98 aday resmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurularını yaptı. Bu adaylardan birisi de eşcinsel olduğunu saklamayan Avukat Münir Batur.
Tunus
'ta halk 15 Eylül
'de başkanlık seçimi için sandığa gidicek. 98 aday resmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurularını yaptı. Bu adaylardan birisi de eşcinsel olduğunu saklamayan Avukat Münir Batur. Liberal Parti
'nin desteklediği Batur böylece Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36
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