Son Dakika Haberleri: Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur: Ölüm tehditleri alıyorum
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Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur: Ölüm tehditleri alıyorum

54 dakika önce

Tunus'ta halk 15 Eylül'de başkanlık seçimi için sandığa gidicek. 98 aday resmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurularını yaptı. Bu adaylardan birisi de eşcinsel olduğunu saklamayan Avukat Münir Batur.

Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı Münir Batur: Ölüm tehditleri alıyorum, System.String[]
Tunus'ta halk 15 Eylül'de başkanlık seçimi için sandığa gidicek. 98 aday resmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurularını yaptı. Bu adaylardan birisi de eşcinsel olduğunu saklamayan Avukat Münir Batur.

Liberal Parti'nin desteklediği Batur böylece Arap dünyasının ilk eşcinsel cumhurbaşkanı adayı oldu.
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Tunus, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36 
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