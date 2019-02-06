Son Dakika Haberleri: Arap Dünyasının İlk Kadın İçişleri Bakanı Raya Hasan"

Arap Dünyasının İlk Kadın İçişleri Bakanı Raya Hasan"

1 saat önce

Lübnan'da İçişleri Bakanlığına atanan ilk kadın Raya Haffar el-Hasan, göreve başladı.

Lübnan'da İçişleri Bakanlığına atanan ilk kadın Raya Haffar el-Hasan, göreve başladı.

Lübnan'da geçen hafta kurulan Başbakan Saad el-Hariri'nin yeni hükümet kabinesinde yerini alan 4 kadın bakandan biri de İçişleri Bakanı Raya Hasan oldu.

Hariri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan kadınıyla gurur duyuyorum. Kabinedeki 4 kadın bakanla gurur duyuyorum. Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı ile gurur duyuyorum. Lübnan'ın geleceğiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi üyesi Hasan, Lübnan ve diğer Arap ülkelerinde ilk defa İçişleri Bakanlığına atanan kadın olarak tarihe geçti.

Bakan Hasan, bugün başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenle halefi Nihad Meşnuk'tan görevi devraldı.

Hasan burada yaptığı açıklamada, kendisini bekleyen zorlu göreve dikkati çekti.

Vatandaşın kaygılarını göz önünde bulundurarak bir plan hazırladıklarını söyleyen Hasan, "Bugün zor bir görevi devralıyorum. Çünkü hukuku yürürlüğe koyan İçişleri Bakanlığını teslim alıyorum." dedi.

Bakan Raya Hasan, Hariri'nin 2009 yılında kurduğu hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:01 Kaynak: AA

Lübnan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öksürük Şikayetiyle Hastaneye Giden Kadın, Hastalığını İlk Kez Denenen Yöntemle Yendi Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Kartal'da Çöken Binadan İki Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Dünyasının İlk Kadın İçişleri Bakanı Raya Hasan"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]