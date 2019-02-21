Son Dakika Haberleri: Arap Emrah" Lakaplı Suç Örgütü Lideri Emrah S, Adliyeye Sevk Edildi

Arap Emrah" Lakaplı Suç Örgütü Lideri Emrah S, Adliyeye Sevk Edildi

42 dakika önce

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri gibi suçlamalarla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Arap Emrah
Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri gibi suçlamalarla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Emrah S.'nin 2017 yılında İstanbul Adliyesi önünde yaşanan silahlı çatışmaya da karıştığı belirlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri ile bu olaylarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah S.'yi Sultangazi'de bir gecekonduda yakaladı.

Düzenlenen operasyonda saklandığı gecekondunun çatısından atlayıp kaçarken suç aleti silahla birlikte yakalanan Emrah S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zırhlı bir ekip otosuna bindirilen suç örgütü elebaşı, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildiği sırada, kendini görüntüleyen gazetecilere dönerek "Günaydın herkese. Allah'ın dediği olur" ifadelerini kullandı.

Arap Emrah lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah S., daha önce de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde adamları tarafından gerçekleştirilen çatışma ile duyulmuş, cinayetlerde kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Emrah, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Bahçeşehir Koleji Oldu

Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Emrah" Lakaplı Suç Örgütü Lideri Emrah S, Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]