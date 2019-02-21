Son Dakika Haberleri: Arap Emrah" Lakaplı Suç Örgütü Lideri Emrah Sever Tutuklandı

Arap Emrah" Lakaplı Suç Örgütü Lideri Emrah Sever Tutuklandı

1 saat önce

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri gibi suçlamalarla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arap Emrah
Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri gibi suçlamalarla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri ile bu olaylarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah Sever geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de bir gecekonduda yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgu işlemleri tamamlanan Sever, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıkça sorgulanan Sever, daha sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe de ifadesi alınan Sever, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Emrah, Güncel
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