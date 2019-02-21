Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakalandı -ek
1 saat önce
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.
'Arap Emrah
' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi
'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ' rap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis
ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:57 Kaynak: DHA
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