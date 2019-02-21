Son Dakika Haberleri: Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakalandı -ek

Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakalandı -ek

1 saat önce

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.

Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakalandı -ek, System.String[]
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ' rap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:57 Kaynak: DHA

Sultangazi, Emrah, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü 3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi

Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakalandı -ek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]