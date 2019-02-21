Arap Emrah' Tutuklandı
1 saat önce
'ARAP Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
'ARAP Emrah
' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi
'de bir gecekonduya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sever, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:43 Kaynak: DHA
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