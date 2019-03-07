Son Dakika Haberleri: Arap Emrah" Tutuklanmıştı: 16 Kişiye Daha Gözaltı

Arap Emrah" Tutuklanmıştı: 16 Kişiye Daha Gözaltı

51 dakika önce

İstanbul'da elebaşılığını 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli daha yakalandı.

Arap Emrah
İstanbul'da elebaşılığını 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli daha yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi. Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S., geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen operasyonla Sultangazi'de yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen soruşturma kapsamında 'Arap Emrah' lakaplı Emrah S. liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik bu sabah yapılan operasyonda 16 şüpheli daha yakalandı. Birçok adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Emrah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü Olan Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar

İstanbul'da Onlarca Lüks Araç Yol Kesip Drift Yaptı Ekrem İmamoğlu, "Kimin Parasını Kime Veriyorsun" Diyen Erdoğan'a Canlı Yayında Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Emrah" Tutuklanmıştı: 16 Kişiye Daha Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]