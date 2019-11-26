Arap gazeteciler ve blog yazarlarından oluşan heyet İsrail'de

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkeleri ve Irak başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden, blog yazarı ve gazetecinin davetli olarak İsrail'e geldiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından söz konusu davete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkeleri ve Irak dahil Arap ülkelerinden blog yazarlarının da içinde bulunduğu medya heyetini İsrail'e davet etti. Bu davet, İsrail'in resmi ilişkilerinin olmadığı ülkelerden kişilerin de yer aldığı heyete, İsrail toplumu ve İsrail'in farklı manzaralarıyla tanışma fırsatını vermek için yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu heyetin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile bir araya geldiğini gösteren bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, heyette bulunanların kimliklerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, daha önceki yıllarda da Arap basın mensuplarına ev sahipliği yaptığını duyurmuş ve İsrailli basın mensuplarının da Arap ülkelerinde düzenlenen bazı faaliyetlere katıldığını açıklamıştı.

Tel Aviv, İran ile yaşanan düşmanlığın, İsrail'i diplomatik ilişkileri olmayan bazı Körfez ülkelerine daha da yaklaştırdığını ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik atılımları gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Bu tür ziyaretler, Filistinliler, birçok Arap örgütü ve hatta bazı Arap hükümetleri açısından İsrail ile "normalleşme süreci ve kabul edilemez" olarak değerlendiriliyor.

Tel Aviv yönetiminin, Ürdün ve Mısır dışında herhangi bir Arap ülkesiyle resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.