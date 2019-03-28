Son Dakika Haberleri: Arap Gençlerin Hayat Şartları İyileştirilmeli"

Arap Gençlerin Hayat Şartları İyileştirilmeli"

1 saat önce

Tunus Ticaret Bakanı Ömer el-Bahi, Arap gençlerin taleplerini karşılamak için hayat şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Arap Gençlerin Hayat Şartları İyileştirilmeli
Tunus Ticaret Bakanı Ömer el-Bahi, Arap gençlerin taleplerini karşılamak için hayat şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bahi, başkent Tunus'ta pazar günü yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne hazırlık olarak bakanlar düzeyinde gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısının açılışında konuştu.

Tunuslu Bakan, ekonominin çeşitlendirilmesi, karşılıklı ticaret ve bölgeyi yatırımlarla kalkındırmanın Arap dünyasına, karşılaştığı zorluklara meydan okuma imkanı vereceğini vurguladı.

Bahi, her Arap ülkesinin yıllık en az yüzde 6 büyüme göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Arap halklarının refahı ve gençlerin isteklerini karşılamak için hayat şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor." dedi.

Arap Para Fonu'nun (AMF) Eylül 2018 raporunda, Arap ülkelerinde kalkınma oranlarının ortalamasının yüzde 2,3 olduğu kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Tunus, Güncel
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