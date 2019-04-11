Arap Haber Kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in İstifa Ettiğini İleri Sürdü.
54 dakika önce
Arap haber kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifa ettiğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:35 Kaynak: İHA
Arap haber kanalları, Sudan
Devlet Başkanı Ömer El Beşir
'in istifa ettiğini ileri sürdü. - HARTUM
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