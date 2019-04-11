Son Dakika Haberleri: Arap Haber Kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in İstifa Ettiğini İleri Sürdü.

Arap Haber Kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in İstifa Ettiğini İleri Sürdü.

54 dakika önce

Arap haber kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifa ettiğini ileri sürdü.

Arap Haber Kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in İstifa Ettiğini İleri Sürdü., System.String[]
Arap haber kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifa ettiğini ileri sürdü. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:35 Kaynak: İHA
Sudan, Ömer El Beşir, Politika
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