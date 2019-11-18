Arap iş adamlarından Türkiye'ye yatırım çağrısı

Arap Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı Abdulghafour Salih Asfour, Türkiye'nin yatırım için uygun bir ülke olduğunu söyleyerek, Arap iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.



Gaziantep'te bir araya gelerek dernek kuran 100 Arap iş adamı, ülkenin farklı bölgelerinde pek çok sektörde yatırımlarda bulunuyor. Aralarında fabrikatör, mühendis, doktor ve esnafın bulunduğu Arap iş adamları ASİAD'ın genel kurulunda başkanlarını seçti. ASİAD Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen Abdulghafour Salih Asfour, Türkiye'nin bir yatırım ülkesi olduğunu söyledi. Arap iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunan iş adamı Asfour, ülkede iş yapmak isteyenlere yol göstereceklerini kaydetti.



Arap iş adamlarının son dönemlerde yatırımda bulunduklarının altını çizen Asfour, "Son dönemlerde Arap iş adamları dışarılara çıkıp yatırım yapmaya başladı. Iraklı, Yemenli, Suudi Arabistanlı gibi iş adamları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor ve de yapıyorlar. Türkiye'nin yatırım yapılacak en uygun ülke olduğunu düşünüyoruz. Derneğimizde 100 üyemiz var. Bunun içerisinde Suriyeli ve Türkiyeli iş adamları var. Bizim derneğimiz sadece Suriyelilere yönelik değil. Biz burada iş yapmak isteyenlere bir fener olmak istiyoruz. Bizim elimizdeki bilgilere göre 3 bin kayıtlı şirket var. Kayıtlı olmayan şirketler de var" diye konuştu.



Savaşla büyük zarar gören bazı Arap ülkelerinin yeniden yapılandırılmasında rol almak istediklerini belirten Asfour, "Bizim derneğimizin içerisinde farklı sektörlerden iş adamları yer almaktadır. Derneğimiz geniş kapsamlı bir alanda iş yapacaktır. Arap ülkelerinin yeniden yapılanmasında rol almak istiyoruz. Bir yatırımcı yatırım yapmak istediği ülkede güven olmasını ister. Ekonomik durumlara güvenmek ister. Bu şehir Arap iş adamlarına bütün hepsine ev sahipliği eder, inşallah burada yatırımlar yapılır ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuruz. Türkiye gerçekten bir yatırım ülkesi. Bizler de Arap yatırımcıların buraya gelip yatırım yapmalarını istiyoruz, çünkü Türkiye'de bizler iyi yatırım ortamı bulduk. Burada yatırım imkanları oldukça iyi durumda" dedi. - GAZİANTEP