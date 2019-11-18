Arap iş adamlarından Türkiye'ye yatırım çağrısı

GAZİANTEP - Arap Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Abdulghafour Salih Asfour, Türkiye'nin yatırım için uygun bir ülke olduğunu söyleyerek, Arap işadamlarına Türkiye'ye yatırımda bulunmaları için çağrıda bulundu.

Gaziantep'te bir araya gelerek derneklerini kuran 100 Arap işadamı, ülkenin farklı bölgelerinde pek çok sektörde yatırımlarda bulunuyor. Aralarında fabrikatör, mühendis, doktor ve esnafın bulunduğu Arap işadamları ASİAD'ın genel kurulunda başkanlarını seçti. ASİAD Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen Abdulghafour Salih Asfour, Türkiye'nin bir yatırım ülkesi olduğunu söyledi. Arap işadamlarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunan işadamı Asfour, ülkede iş yapmak isteyenlere yol göstereceklerini kaydetti. Arap işadamlarının son dönemlerde yatırımda bulunduklarının altını çizen Asfour, "Son dönemlerde Arap işadamları dışarılara çıkıp yatırım yapmaya başladı. Iraklı, Yemenli, Suudi Arabistanlı gibi işadamları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor ve de yapıyorlar. Türkiye'nin yatırım yapılacak en uygun ülke olduğunu düşünüyoruz. Derneğimizde 100 üyemiz var. Bunun içerisinde Suriyeli ve Türkiyeli işadamları var. Bizim derneğimiz sadece Suriyelilere yönelik değil. Biz burada iş yapmak isteyenlere bir fener olmak istiyoruz. Bizim elimizdeki bilgilere göre 3 bin kayıtlı şirket var. Kayıtlı olmayan şirketler de var"

Savaşla büyük zarar gören bazı Arap ülkelerinin yeniden yapılandırılmasında rol almak istediklerini belirten Asfour, "Bizim derneğimizin içerisinde farklı sektörlerden işadamları yer almaktadır. Derneğimiz geniş kapsamlı bir alanda iş yapacaktır. Arap ülkelerinin yeniden yapılanmasında rol almak istiyoruz. Bir yatırımcı yatırım yapmak istediği ülkede güven olmasını ister. Ekonomik durumlara güvenmek ister. Bu şehir Arap işadamlarına bütün hepsine ev sahipliği eder, inşallah burada yatırımlar yapılır ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuruz. Türkiye gerçekten bir yatırım ülkesi. Bizler de Arap yatırımcıların buraya gelip yatırım yapmalarını istiyoruz, çünkü Türkiye'de bizler iyi yatırım ortamı bulduk. Burada yatırım imkanları oldukça iyi durumda" dedi.