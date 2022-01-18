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Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vuruyor - Son Dakika

Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vuruyor

18.01.2022 02:11
Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vuruyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Sana'ya hava saldırılarına başladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Sana'ya hava saldırılarına başladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, koalisyon güçlerinin açıklamasında "Başkent Sana'nın kuzeyindeki terör liderlerini hedef aldık. Tehditlere karşılık olarak operasyonlar, Sana'yı vurmayı sürdürmeyi gerekli kılıyor." ifadelerinin geçtiğini bildirdi.

Yine koalisyonun bir başka açıklamasında, tehdit kaynaklarının etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı ve caydırıcı bir operasyon düzenleneceği vurgulandı.

Operasyonların tehditlere karşılık ve askeri zorunluluktan dolayı gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivillere karşı düşmanca saldırılardan sorumlular hesaba çekilecektir. Koalisyona bağlı hava kuvvetleri, Sana üzerinde 24 saat boyunca hava operasyonları yürütmektedir."

Açıklamada, Sana halkına hayatta kalmaları için Husi milislerin bulunduğu topluluklardan ve askeri kamplardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait tesisleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurarak olayların sorumluluğunu üstlendi.

Husilere ait El-Mesira kanalında yayımlanan açıklamada, "Yemen Kasırgası" adı verilen operasyonun, "Suudi Arabistan, ABD ve BAE saldırılarının tırmanmasına bir yanıt olarak gerçekleştiği" bildirildi.

Açıklamada, Dubai ve Abu Dabi havaalanlarının, Abu Dabi'nin Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisinin, BAE'ye ait bazı önemli ve hassas tesisler ve bölgelerin, 5 balistik kanatlı füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığı aktarıldı.

Husilerin ileriki dönemde hedef alanını, daha önemli bölgeleri ve tesisleri içerecek şekilde genişleteceği kaydedilen açıklamada, BAE'deki yabancı şirketlere, vatandaşlara ve ikamet edenlere "önemli bölge ve tesislerden uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Koalisyon, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vuruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap koalisyon güçleri BAE'ye saldırıya yanıt olarak Sana'yı vuruyor - Son Dakika
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