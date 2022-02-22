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Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı - Son Dakika

Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı

22.02.2022 07:38
Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Beyda ilinde bulunan Husilere ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Beyda ilinde bulunan Husilere ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyonu, "sivilleri saldırgan operasyonlardan korumak amacıyla geniş çaplı hava saldırıları düzenlemeyi sürdüreceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

Koalisyonun belirttiği hava operasyonlarına dair Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki Kral Abdullah Havaalanı'na dün gönderilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle 3'ü ağır olmak üzere 16 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

SPA'nın dün olayla ilgili haberinde, Kral Abdullah Havaalanı'na gönderilen İHA'nın imhası sırasında çevreye dağılan şarapnel parçalarından dolayı yaralananlar olduğu aktarılmıştı.

Havaalanını hedef alan saldırının ardından Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere karşı geniş çaplı bir askeri operasyon hazırlığı içinde olduklarını duyurmuştu.

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Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyon güçleri, Beyda ilinde Husilerin askeri mevzilerini bombaladı - Son Dakika


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