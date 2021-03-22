Arap koalisyon güçleri, Husilere ait hava savunma sistemini vurdu - Son Dakika

Arap koalisyon güçleri, Husilere ait hava savunma sistemini vurdu

22.03.2021 01:41
Arap koalisyon güçleri, Husilere ait hava savunma sistemini vurdu, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilere ait bir hava savunma sistemini imha ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilere ait bir hava savunma sistemini imha ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri, Marib cephesinde Husi mislere ait, tüm oluşumları ve yabancı uzmanlarıyla birlikte bir hava savunma sistemini bombaladı.

Yabancıların sayısı ve uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu operasyona ilişkin olarak Husiler'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki Sana'da balistik füze montajı ve insansız hava araçlarına patlayıcı yerleştirilmesi işlemlerinin yapıldığı bir atölyenin yerle bir edildiğini bildirmişti.

12 Mart'ta yapılan bir diğer açıklamada da Marib kentinde Husilere ait bir başka hava savunma sisteminin hedef alındığı bildirilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyon güçleri, Husilere ait hava savunma sistemini vurdu - Son Dakika


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