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Arap koalisyon güçleri, Sana'daki hükümet binalarının boşaltılması çağrısı yaptı - Son Dakika

Arap koalisyon güçleri, Sana'daki hükümet binalarının boşaltılması çağrısı yaptı

14.02.2022 02:39
Arap koalisyon güçleri, Sana'daki hükümet binalarının boşaltılması çağrısı yaptı

Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'daki hükümet binalarının boşaltılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'daki hükümet binalarının boşaltılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon çağrısında Husilerin Sana'da bulunan hükümet ve bakanlık binalarını saldırı operasyonları için kullandığı vurgulandı, söz konusu binalardaki sivillerin derhal bulundukları yerlerden ayrılmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'ndaki sivilleri hedef alan saldırıyla ilişkili olan Sana'daki merkezin bombalanacağı kaydedildi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Hükümet, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyon güçleri, Sana'daki hükümet binalarının boşaltılması çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap koalisyon güçleri, Sana'daki hükümet binalarının boşaltılması çağrısı yaptı - Son Dakika
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