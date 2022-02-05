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Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflerine operasyon başlattı - Son Dakika

Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflerine operasyon başlattı

05.02.2022 11:35
Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflerine operasyon başlattı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana ve diğer illerdeki Husi hedeflerine havadan askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana ve diğer illerdeki Husi hedeflerine havadan askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Koalisyon güçlerinin açıklaması Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer aldı.

Açıklamada, 2014'ten bu yana Husilerin elinde bulunan başkent Sana ve isimleri paylaşılmayan diğer Yemen illerindeki Husi hedeflerine hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun, "sivilleri Husi saldırılarına karşı korumak için yapıldığı" ve "Husi tehditlerine karşı askeri zaruret" olduğu ifade edildi.

Husiler: Koalisyon güçleri Sana Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenledi

Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesire kanalının Twitter hesabından paylaşılan haberde ise koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İran destekli Husiler son aylarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) tesislere yönelik füze saldırılarını artırırken, Arap koalisyonu ise meşru hükümet karşıtı silahlı grubun Sana ve diğer bölgelerdeki hedeflerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflerine operasyon başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflerine operasyon başlattı - Son Dakika
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