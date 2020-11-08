Arap koalisyonu, 7 aydır alıkoyduğu Husilere ait akaryakıt gemisini salıverdi - Son Dakika

Arap koalisyonu, 7 aydır alıkoyduğu Husilere ait akaryakıt gemisini salıverdi

08.11.2020 18:07
Arap koalisyonu, 7 aydır alıkoyduğu Husilere ait akaryakıt gemisini salıverdi, System.String[]

Yemen'deki Husiler'e ait yaklaşık 30 bin ton akaryakıt taşıyan geminin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri tarafından Cazan Limanı'nda 7 ay alıkonulmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Yemen'deki Husiler'e ait yaklaşık 30 bin ton akaryakıt taşıyan geminin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri tarafından Cazan Limanı'nda 7 ay alıkonulmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Husilere bağlı "26sep.net" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Hudeyde Limanı'na yükünü boşaltmak üzere yaklaşık 30 bin ton akaryakıt taşıyan gemi, Cazan Limanı'nda 7 ay alıkonulmasının ardından serbest bırakıldı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Akaryakıt, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu, 7 aydır alıkoyduğu Husilere ait akaryakıt gemisini salıverdi - Son Dakika


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