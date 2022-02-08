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Arap koalisyonu: BM ile Yemen'deki hapishane saldırısıyla ilgili iddiaları görüştük - Son Dakika

Arap koalisyonu: BM ile Yemen'deki hapishane saldırısıyla ilgili iddiaları görüştük

08.02.2022 18:31
Arap koalisyonu: BM ile Yemen'deki hapishane saldırısıyla ilgili iddiaları görüştük

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Birleşmiş Milletler (BM) ile Sada kentinde yer alan hapishaneye düzenlenen saldırıyla ilgili iddiaları görüştüklerini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, Birleşmiş Milletler (BM) ile Sada kentinde yer alan hapishaneye düzenlenen saldırıyla ilgili iddiaları görüştüklerini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklaması Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer aldı.

Açıklamada, Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley ile yapılan görüşmede, koalisyon güçlerinin Sada'daki hapishaneyi hedef aldığı yönündeki iddialar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden uzman bir ekibin ek bilgi alışverişinde bulunmak üzere yakında koalisyon güçlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Husiler koalisyon güçlerini suçlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, 21 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarını Sada'daki bir hapishaneyi hedef almakla suçlamıştı.

Hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu ise 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hapishaneye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaları reddederek, Husilerin açıklamalarını "aldatıcı" olarak nitelendirmişti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu hapishanenin Üçüncü Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'nde belirtilen gözaltı merkezlerine ilişkin kriterleri taşımadığı, Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından onaylanan "hedef dışı" listelerde yer almadığı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından da bildirilmediği aktarılmıştı.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hapishane saldırısında 77 kişinin öldüğü, 223 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada ise, Sada'daki bir gözaltı merkezine yapılan saldırıda 100'ün üzerinde ölü ve yaralının olduğu ifade edilmişti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Koalisyon, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: BM ile Yemen'deki hapishane saldırısıyla ilgili iddiaları görüştük - Son Dakika


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