Arap koalisyonu Husiler'in attığı 2 balistik füze ve 6 ihayı düşürdü - Son Dakika

Arap koalisyonu Husiler'in attığı 2 balistik füze ve 6 ihayı düşürdü

Arap Koalisyon Kuvvetleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik 2 balistik füzeyi ve 6 İHA düşürdüğünü açıkladı.

Arap Koalisyon Kuvvetleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik 2 balistik füzeyi ve 6 İHA düşürdüğünü açıkladı.


Suudi Arabistanlı yetkililer, Husilerin fırlattığı 2 balistik füze ve 6 İHA'yı imha ettiğini açıkladı. Arap Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Türk El-Maliki, "Husilerin attığı, 2 balistik füze siviller ve sivil tesislere yönelikti. Ancak Arap Koalisyon Güçleri, balistik füzeleri imha edebildi" dedi. İran destekli Husilerin Sanaa'dan Suudi Arabistan'a fırlatılan 6 İHA'nın da imha edildiğini sözlerine ekleyen El-Maliki, "Husiler, füze ve İHA'ları kullanarak Yemen'in komşu ülkelerindeki sivilleri ve sivil tesisleri hedef alarak düşmanlıkları artırıyor" ifadelerini kullandı. El-Maliki, Arap Koalisyonunun, sivilleri ve sivil tesisleri korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı. - RİYAD

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arap koalisyonu Husiler'in attığı 2 balistik füze ve 6 ihayı düşürdü - Son Dakika
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