Arap koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracını düşürdü - Son Dakika

Konuya ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırarak verdiği haberde, Arap koalisyonuna bağlı hava kuvvetlerinin Marib iline 34 hava saldırısı düzenlediği, saldırıların kamu ve sivillere ait yerlerde büyük hasar meydana getirdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri açıklamasında, "Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine yollanan bomba yüklü insansız hava aracı koalisyon hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü." ifadelerine yer verdi.

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