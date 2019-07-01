Arap Koalisyonu, Husilere ait İHA'yı düşürdü
2 saat önce
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.
Maliki, Husilerin sivilleri ve sivil bölgelerini hedef alarak İHA ve füzelerle saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Açıklamada Maliki, "Husilerin saldırılarının durdurulması için hedeflerini vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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