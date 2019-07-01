Son Dakika Haberleri: Arap Koalisyonu, Husilere ait İHA'yı düşürdü
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Arap Koalisyonu, Husilere ait İHA'yı düşürdü

2 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Arap Koalisyonu, Husilere ait İHA'yı düşürdü, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Maliki, Husilerin sivilleri ve sivil bölgelerini hedef alarak İHA ve füzelerle saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada Maliki, "Husilerin saldırılarının durdurulması için hedeflerini vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Güncel
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