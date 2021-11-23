Arap koalisyonu, Husilerin başkent Sana'daki gizli balistik füze hedeflerini vurdu - Son Dakika

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, İran destekli Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan gizli balistik füze alanlarını hedef aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'daki askeri hedeflere düzenlenen hava saldırıları ile ilgili bilgi verildi.

Sana'nın kuzeyindeki balistik füze alanlarının hedef alındığı belirtilen açıklamada, operasyon sırasında sivilleri korumak için ihtiyati tedbirler aldığı belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.