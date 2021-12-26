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Arap koalisyonu, Husilerin Sana'daki "meşru askeri hedeflerini" vurduğunu açıkladı - Son Dakika

Arap koalisyonu, Husilerin Sana'daki "meşru askeri hedeflerini" vurduğunu açıkladı

26.12.2021 00:02
Arap koalisyonu, Husilerin Sana'daki "meşru askeri hedeflerini" vurduğunu açıkladı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana kentinde bulunan "meşru askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana kentinde bulunan "meşru askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon güçleri, tehditlere karşılık olarak Sana'daki meşru askeri hedeflere saldırı düzenledi.

Operasyonun, uluslararası insan hakları hukukuna ve teamüllere uygun olduğu vurgulanan açıklamada, sivillere, gruplar halinde bir araya gelmemeleri ve Sana'daki Et-Teşrifat askeri kampına yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Husiler, hava saldırısına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, dün, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Cazan kentine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivilin öldüğü bildirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Saldırı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu, Husilerin Sana'daki 'meşru askeri hedeflerini' vurduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap koalisyonu, Husilerin Sana'daki "meşru askeri hedeflerini" vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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