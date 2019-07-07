Son Dakika Haberleri: Arap Koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'yı düşürdü
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Arap Koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'yı düşürdü

22 dakika önce

Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'yı düşürdü, System.String[]
Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'a doğru yönlendirdiği İHA'nın, koalisyon güçleri tarafından Yemen topraklarında düşürüldüğünü bildirdi.
Husilerin hedeflerin başarıyla vurulduğuna yönelik iddialarını yalanlayan Maliki, hava savunma sistemiyle gönderilen İHA'nın Suudi Arabistan hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildiğini savundu.
Maliki, "Husiler, sürekli ve ümitsizce sivilleri hedef alıyor. Saldırılarını önleyecek ve saldırı kapasitelerini etkisiz hale getireceğiz." açıklamasını yaptı.
Husiler bu sabah yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Abha ve Cazan havalimanlarına İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:36 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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