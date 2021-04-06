Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlediği ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine gönderdiği belirtilen bomba yüklü bir İHA'nın başarıyla imha edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.