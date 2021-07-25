Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 4 İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine 4 İHA gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin sivillere ve sivil nesnelere yönelik tüm saldırı girişimlerinin engellendiği ve koalisyon güçlerinin sivilleri korumak için gerekli operasyonel önlemleri aldığı aktarıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonu dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a gönderilen Husilere ait balistik füze ve bomba yüklü 3 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.