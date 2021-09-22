Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 2 İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü 2 İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sivillerin korunmasına yönelik sıkı önlemlerin devam edeceği ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.