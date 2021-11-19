Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze imha edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentini balistik füze ile hedef aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan hava savunmasının balistik füzeyi imha ettiği kaydedilen açıklamada, Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'nın sınır ötesi düşmanca saldırıların yapıldığı bir askeri kışlaya dönüştüğü ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.