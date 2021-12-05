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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi - Son Dakika

Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi

05.12.2021 16:29
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 4 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 4 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 4 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'ların imha edildiği aktarılan açıklamada, "Uluslararası hukuka uygun olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Yemen, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü 4 İHA imha edildi - Son Dakika


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