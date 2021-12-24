Arap koalisyonu: Husilerin, Suudi Arabistan'a düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney kentine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivilin öldüğü bildirildi.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Cazan kentine bağlı Samta bölgesine roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Roketin bölgede bulunan bir sanayi atölyesine isabet ettiği ifade edilen açıklamada, biri Suud diğeri Yemen vatandaşı olmak üzere iki sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde koalisyon güçlerinin sivilleri korumak için tehdit kaynaklarına karşı mücadele ettiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.